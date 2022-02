Lapponia, Greta Thumberg protesta contro una miniera di ferro che danneggia la comunità indigena (Di lunedì 7 febbraio 2022) Greta Thunberg e la sua ultima, nuova battaglia. Stavolta la giovane attivista svedese si è schierata contro l'industria mineraria a difesa della comunità indigena dei Sami, popolazione nomade che ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 febbraio 2022)Thunberg e la sua ultima, nuova battaglia. Stavolta la giovane attivista svedese si è schieratal'industria mineraria a difesa delladei Sami, popolazione nomade che ...

Advertising

giap87625642 : RT @globalistIT: - globalistIT : - transnazionale : Greta Thunberg fra le renne per salvare la Lapponia dalle miniere #spaziotransnazionale informa - blackarrowxv : RT @HuffPostItalia: Greta Thunberg con gli indigeni Sami contro la miniera di ferro in Lapponia - robertaestop : #StandWithSápmi #NoMineInGállok #MAPA @GretaThunberg in #Lapponia per la battaglia dei #Sami nomadi che vivono dell… -