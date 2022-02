Ingombranti abbandonati in centro storico a Ragusa: siamo alle solite (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ragusa – “siamo di nuovo alle prese con gli stessi problemi di sempre. Ora che sembra essere scemata l’attenzione, gli incivili si sentono autorizzati a prendere di mira i marciapiedi delle strade del centro storico per depositare Ingombranti di ogni tipo. Una pratica, purtroppo, difficile da estirpare e che sta rendendo la vita impossibile anche alle giovani coppie che hanno scelto di abitare da queste parti e che però, a causa di tutto ciò, si scontrano con una situazione davvero complessa”. E’ il senso della denuncia che arriva dal presidente di Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a proposito del reiterato fenomeno come segnalato da molti cittadini. “Eppure – continua Chiavola – sappiamo che sono state piazzate delle telecamere, che dovrebbero ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022)– “di nuovoprese con gli stessi problemi di sempre. Ora che sembra essere scemata l’attenzione, gli incivili si sentono autorizzati a prendere di mira i marciapiedi delle strade delper depositaredi ogni tipo. Una pratica, purtroppo, difficile da estirpare e che sta rendendo la vita impossibile anchegiovani coppie che hanno scelto di abitare da queste parti e che però, a causa di tutto ciò, si scontrano con una situazione davvero complessa”. E’ il senso della denuncia che arriva dal presidente diin Movimento, Mario Chiavola, a proposito del reiterato fenomeno come segnalato da molti cittadini. “Eppure – continua Chiavola – sappiamo che sono state piazzate delle telecamere, che dovrebbero ...

Advertising

quotidianodirg : #Attualità #centrostorico Ingombranti abbandonati in centro storico a Ragusa: siamo alle solite… - RapPalermo : @barbaro_simone Gentilissimo, si inoltra al settore di competenza per il ritiro degli ingombranti illecitamente abb… - LauraBiffi : Piazza Monte di Pietà è la solita discarica. Cassonetti posizionati in mezzo alla strada, montagna di ingombranti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ingombranti abbandonati Strade sporche a causa dei soliti maleducati Nel caso in cui siano segnalati rifiuti ingombranti abbandonati sulla strada, è compito della Polizia locale verificare il contenuto e provvedere allo sgombero. Stessa attenzione è data anche a ...

Abbandonano ingombranti vicino ai cassonetti, Amv: 'Difficile attivare il ritiro gratuito?' VALENZA - Un frigo e un fornello. Entrambi abbandonati, nel cuore della notte, vicino ad alcuni cassonetti a Valenza. Un'azione, come ce ne ...di avere un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti ...

Ingombranti abbandonati in centro storico a Ragusa: siamo alle solite Quotidiano di Ragusa Ingombranti abbandonati in centro storico a Ragusa: siamo alle solite Perché se c’è chi, ancora ora, continua a liberarsi dell’immondizia in maniera irregolare, chi abbandona gli ingombranti in centro come se nulla fosse, chi lascia andare le deiezioni del proprio cane ...

Divani, lavatrici e interi mobili, caccia ai furbetti dei rifiuti: il conto è di 170mila euro PORDENONE - L'offensiva è pronta e sarà dura, viste le parole dell'assessore Monica Cairoli, nei confronti di chi verrà sorpreso ad abbandonare rifiuti ... pagava a Gea per la rimozione di ingombranti ...

Nel caso in cui siano segnalati rifiutisulla strada, è compito della Polizia locale verificare il contenuto e provvedere allo sgombero. Stessa attenzione è data anche a ...VALENZA - Un frigo e un fornello. Entrambi, nel cuore della notte, vicino ad alcuni cassonetti a Valenza. Un'azione, come ce ne ...di avere un servizio gratuito di ritiro degli...Perché se c’è chi, ancora ora, continua a liberarsi dell’immondizia in maniera irregolare, chi abbandona gli ingombranti in centro come se nulla fosse, chi lascia andare le deiezioni del proprio cane ...PORDENONE - L'offensiva è pronta e sarà dura, viste le parole dell'assessore Monica Cairoli, nei confronti di chi verrà sorpreso ad abbandonare rifiuti ... pagava a Gea per la rimozione di ingombranti ...