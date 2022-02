Il look total leather di Veronica Lucchesi de La rappresentante di lista (Di lunedì 7 febbraio 2022) È ormai tradizione che, alla fine del Festival di Sanremo, tutti gli artisti che sono stati in gara si esibiscano un’ultima volta al Teatro Ariston in veste di ospiti di Domenica In, lo storico programma pomeridiano di RaiUno condotto da Mara Venier. Una puntata speciale della trasmissione, in diretta da Sanremo, in cui i Big tornano sul palco con i loro brani e i loro look sempre elegantissimi e (a volte) eccentrici e stravaganti. Dopo una serie di outfit fuori dagli schemi, soprattutto quello dell’ultima serata, Veronica Lucchesi de La rappresentante di lista ha cantato Ciao ciao, ormai un vero e proprio tormentone, indossando un meraviglioso look total leather. La cantante, come sempre in coppia con Dario Mangiaracina, è salita sul palco ... Leggi su diredonna (Di lunedì 7 febbraio 2022) È ormai tradizione che, alla fine del Festival di Sanremo, tutti gli artisti che sono stati in gara si esibiscano un’ultima volta al Teatro Ariston in veste di ospiti di Domenica In, lo storico programma pomeridiano di RaiUno condotto da Mara Venier. Una puntata speciale della trasmissione, in diretta da Sanremo, in cui i Big tornano sul palco con i loro brani e i lorosempre elegantissimi e (a volte) eccentrici e stravaganti. Dopo una serie di outfit fuori dagli schemi, soprattutto quello dell’ultima serata,de Ladiha cantato Ciao ciao, ormai un vero e proprio tormentone, indossando un meraviglioso. La cantante, come sempre in coppia con Dario Mangiaracina, è salita sul palco ...

