Il fratellastro di Cassano torna in carcere | tradito dalla smania di pubblicare video su Tik Tok

Il fratellastro di Antonio Cassano, Giovanni – detto U'curt – era agli arresti domiciliari da settembre a causa di un furto pluriaggravato in un appartamento a Sannicandro, vicino Bari. La notizia è che dovrà tornare in carcere. Il motivo? Sul suo profilo Tik Tok (giovanniCassanoucurt) sono stati postati video e storie che hanno raggiunto, in pochissimo tempo, migliaia di visualizzazioni. Per sua sfortuna, però, visualizzavano pure i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modugno, che hanno raccolto le violazioni degli obblighi riscontrate nei video in un'informativa posta al vaglio della Procura della Repubblica, che ha chiesto l'aggravamento della misura custodiale al giudice per le indagini preliminari. Il gip ha disposto con ordinanza il ritorno in carcere.

