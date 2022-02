Giovanna Civitillo in lacrime per Amadeus alla Vita in Diretta (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Vita in Diretta, Giovanna Civitillo commossa per Amadeus Il grande successo di Amadeus, suggellato al Festival di Sanremo 2022 con un ampio consenso di pubblico, ha commosso Giovanna Civitillo. L’ex showgirl e moglie del presentatore ravennate non ha trattenuto le lacrime quando oggi, in collegamento con La Vita in Diretta, ha visto un filmato che ripercorreva i trionfi sanremesi ottenuti dal coniuge. “Se lo merita“, ha esclamato Giovanna con gli occhi lucidi. All’inizio della settimana post-festivaliera, le attenzioni del programma di Rai1 condotto da Alberto Matano non potevano che essere rivolte ancora alla kermesse canora. Nello spazio dedicato ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Laincommossa perIl grande successo di, suggellato al Festival di Sanremo 2022 con un ampio consenso di pubblico, ha commosso. L’ex showgirl e moglie del presentatore ravennate non ha trattenuto lequando oggi, in collegamento con Lain, ha visto un filmato che ripercorreva i trionfi sanremesi ottenuti dal coniuge. “Se lo merita“, ha esclamatocon gli occhi lucidi. All’inizio della settimana post-festivaliera, le attenzioni del programma di Rai1 condotto da Alberto Matano non potevano che essere rivolte ancorakermesse canora. Nello spazio dedicato ...

