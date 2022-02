Everton | debutto con vittoria per Lampard | “Indimenticabile” | VIDEO

(Di lunedì 7 febbraio 2022) 4-1 dell'al Brentford in F.A. Cup: reti di Yerry Mina, Richarlison, Mason Holgate e Andros Townsend. Era la prima gara di Frank, ex Chelsea, come manager dei 'Toffees'. Queste, dunque, le sue dichiarazioni post-partita

frankneapolitan : Ottimo debutto di Frank Lampard sulla panchina #Everton vittoria per 4-1 contro #Brenford gara valevole per il 4º t… - deatoffees : La #FACup segnerà il debutto di #Lampard sulla panchina dei blues toffees. Ad oggi #everton può utilizzare la coppa… -

Wayne Rooney , nato a Liverpool nel 1985, ha esordito con la maglia dell'e ha poi giocato ... Ildel film documentario Rooney , infatti, è atteso tra pochissimi giorni, per l'esattezza ...Dele Alli potrebbe potenzialmente fare il suocon l'nella partita di Premier League col Newcastle United di martedì prossimo. "Sono felice di aver firmato per l', un grande ...Passiamo alla Premier League, con il turno infrasettimanale della 24° giornata. In Newcastle – Everton, c’è il debutto di Lampard in campionato sulla panchina dei Toffees. La lavagna di 888Sport banca ...Newcastle-Everton. I Toffees, tornati alla vittoria con Frank Lampard ... Sabato nel recupero contro il Burnely (0-0) il debutto del nuovo tecnico, che però ora dovrà fare risultato in un derby nel ...