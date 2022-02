Euphoria 2 | tutti pazzi per i look delle protagoniste mondo della moda compreso

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Già dopo la prima puntataseconda stagione sono fioccate in Rete le ricerche di capi e accessori indossati da Zendaya & Co. Un mix di griffe e brand streetwear la cui estetica imperversa su TikTok. Il loro guardaroba? In assoluto è il fashion big dream del momento