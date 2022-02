Elisa ancora in bianco a Domenica In con una camicia da sogno (Di lunedì 7 febbraio 2022) Elisa ha incantato ancora una volta il palco di Sanremo. Dopo essere arrivata seconda nella 72 edizione del Festival, la cantante di O forse sei tu, ospite a Domenica In dopo la chiusura della kermesse canora, si è presentata da Mara Venier con una camicia total white. Romantica, eterea e chic, perfettamente in linea con gli outfit Valentino con cui si è esibita in gara, Elisa ha ancora una volta mostrato talento e stile. Sul palco dell’Ariston, prestato per l’occasione al programma Domenicale della Rai, la voce di Luce ha sfoggiato una camicia over bianca, un tripudio di trasparenze e ricami in rilievo che donavano al capo plasticità ed eleganza. Vi raccomandiamo... L'abito bianco di ... Leggi su diredonna (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha incantatouna volta il palco di Sanremo. Dopo essere arrivata seconda nella 72 edizione del Festival, la cantante di O forse sei tu, ospite aIn dopo la chiusura della kermesse canora, si è presentata da Mara Venier con unatotal white. Romantica, eterea e chic, perfettamente in linea con gli outfit Valentino con cui si è esibita in gara,hauna volta mostrato talento e stile. Sul palco dell’Ariston, prestato per l’occasione al programmale della Rai, la voce di Luce ha sfoggiato unaover bianca, un tripudio di trasparenze e ricami in rilievo che donavano al capo plasticità ed eleganza. Vi raccomandiamo... L'abitodi ...

