Dolce risveglio | ricetta di Francesca Marsetti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Checonnella cucina di E’ sempre mezzogiorno. E’ il golosodi oggi 7 febbraio 2022 di, unche gustiamo in tazza con il cucchiaino, unperfetto per il mattino ma non solo. Facciamo la bavarese ma creiamo anche un cuore al caffè molto goloso, poi il crumble da sbriciolare sopra e infine se vogliamo anche i biscotti per servire una colazione perfetta. Non perdete questadelin tazza dima anche tutte le altre ricette di oggi dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno.ladi ...