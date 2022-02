Covid, Miozzo (Cts): 'Fare più tamponi e allentare le restrizioni' (Di lunedì 7 febbraio 2022) In Italia il Covid sta arretrando, e addirittura si sta pensando di allentare la presa: anche perché 'la situazione è diventata pesante, la gente è stanca e la situazione lo consente, ma allo stesso ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 febbraio 2022) In Italia ilsta arretrando, e addirittura si sta pensando dila presa: anche perché 'la situazione è diventata pesante, la gente è stanca e la situazione lo consente, ma allo stesso ...

Advertising

MoniShantiRani : RT @HuffPostItalia: Miozzo: 'Regole non gestibili sulla scuola, se avessi 50 anni di meno sarei in piazza' - HuffPostItalia : Miozzo: 'Regole non gestibili sulla scuola, se avessi 50 anni di meno sarei in piazza' - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Covid e scuola, Miozzo (Cts): “Sbagliato discriminare i non vaccinati, servono tamponi” - globalistIT : - solounastella : RT @Adnkronos: #Covid e #scuola, Miozzo (Cts): 'Sbagliato discriminare i non vaccinati, servono tamponi'. -