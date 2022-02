Conte: “Di Maio non cerchi di logorarmi. Draghi sia coraggioso sul bilancio” (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ex premier: «Nessuno è indispensabile. Le correnti? Non possono esistere». E sull’ipotesi del terzo mandato: «Stiamo valutando, decideranno gli iscritti» Leggi su lastampa (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ex premier: «Nessuno è indispensabile. Le correnti? Non possono esistere». E sull’ipotesi del terzo mandato: «Stiamo valutando, decideranno gli iscritti»

Advertising

petergomezblog : M5S, Di Maio lascia il Comitato di garanzia. La lettera a Conte e Grillo: “Sostengo il nuovo corso, ma voglio la li… - Ettore_Rosato : Tra Conte e Di Maio è guerra per la leadership di quello che resta di M5s Problemi loro ma le lotte intestine non p… - fattoquotidiano : #M5s, per evitare il “processo” dinanzi agli iscritti, l’ex capo si dimette dal suo ruolo. Ma il leader replica: “D… - LaStampa : Conte: “Di Maio non cerchi di logorarmi. Draghi sia coraggioso sul bilancio” - tutto_travaglio : #Conte-Di Maio | stallo in Movimento La versione di Panarari - Zazoom Blog -