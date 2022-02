Associazione nazionale sostenitori forze dell’ordine rinnova tessere onorarie (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Associazione nazionale sostenitori delle forze dell’ordine ha proceduto al rinnovo delle tessere onorarie per il 2022. E’ stata consegnata al Prefetto Generale Mario Mori la tessera speciale “per i grandi risultati ottenuti contro la criminalità”. Con lui anche il Colonnello Mauro Obinu ha ricevuto la tessera “onoraria al merito 2022”. Per il terzo anno consecutivo invece il Colonnello Sergio De Caprio ha ricevuto la tessera “ad honorem”. Tessera speciale anche per il regista Ambrogio Crespi, ritenuto meritevole “per il suo impegno nella comunicazione contro la criminalità”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’delleha proceduto al rinnovo delleper il 2022. E’ stata consegnata al Prefetto Generale Mario Mori la tessera speciale “per i grandi risultati ottenuti contro la criminalità”. Con lui anche il Colonnello Mauro Obinu ha ricevuto la tessera “onoraria al merito 2022”. Per il terzo anno consecutivo invece il Colonnello Sergio De Caprio ha ricevuto la tessera “ad honorem”. Tessera speciale anche per il regista Ambrogio Crespi, ritenuto meritevole “per il suo impegno nella comunicazione contro la criminalità”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Tg3web : Papa Francesco ha ricevuto in udienza una rappresentanza dei sindaci dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia: '… - Maurizi20944316 : RT @Tg3web: Papa Francesco ha ricevuto in udienza una rappresentanza dei sindaci dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia: 'I poveri son… - StraNotizie : Associazione nazionale sostenitori forze dell'ordine rinnova tessere onorarie - Tuo_Zio_Frank : @G23Mld Ho chiesto la cancellazione del mio nome dall'associazione nazionale alpini (ANA), spero capiscano. - Pautasso0Danilo : RT @SforzaFogliani: QUESTA SERA RIUNIONE ASSOCIAZIONE LIBERALI PER ESAMINARE SITUAZIONE POLITICA LOCALE E NAZIONALE. Che prospettive, dopo… -