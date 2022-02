Ascolti tv 6 febbraio, L'Eredità non va in 'vantaggio' per colpa del 'salario' di Benedetta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come sono andati gli Ascolti Tv del giorno 6 febbraio 2022? Domenica senza Sanremo ma anche senza i Soliti Ignoti - Il ritorno. Amadeus tornerà con il suo game show a partire da lunedì 7 febbraio. In prima serata ha preso il via L'amica geniale con la sua nuova stagione dal titolo di 'Storia di chi fugge e di chi resta'. Canale 5, invece, ha risposto alla concorrenza di Rai 1 proponendo Avanti un altro... Pure di sera!. Purtroppo per Paolo Bonolis non è stata una domenica fortunata visto che è stato battuto due volte. Non solo nel Prime Time ma anche nel Preserale con L'Eredità che è tornata a superare il traguardo dei 5 milioni di spettatori! La vera sorpresa, però, si è consumata nel Prime Time con Rai 3 che ha trasmesso il programma più visto della serata, raggiungendo dei numeri di audience decisamente ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come sono andati gliTv del giorno 62022? Domenica senza Sanremo ma anche senza i Soliti Ignoti - Il ritorno. Amadeus tornerà con il suo game show a partire da lunedì 7. In prima serata ha preso il via L'amica geniale con la sua nuova stagione dal titolo di 'Storia di chi fugge e di chi resta'. Canale 5, invece, ha risposto alla concorrenza di Rai 1 proponendo Avanti un altro... Pure di sera!. Purtroppo per Paolo Bonolis non è stata una domenica fortunata visto che è stato battuto due volte. Non solo nel Prime Time ma anche nel Preserale con L'che è tornata a superare il traguardo dei 5 milioni di spettatori! La vera sorpresa, però, si è consumata nel Prime Time con Rai 3 che ha trasmesso il programma più visto della serata, raggiungendo dei numeri di audience decisamente ...

