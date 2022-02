Anche a Sanremo vince l’interpretazione. I musei restano in attesa (Di lunedì 7 febbraio 2022) La kermesse canora si è appena conclusa e tra vincitori e vinti, come recita un antico detto, c’è chi ha avuto e chi ha dato. La gara per il successo comincia ora. Tuttiapostovia. E’ stata una manifestazione che ha bloccato davanti al televisore spettatori di ogni età. Ognuno ha avuto un proprio riferimento, ognuno ha potuto riconoscersi in un artista, ognuno ha potuto trovare elementi caratteristici e fondamentali dal punto di vista anagrafico, e culturale. Auto identificazione. Interpretazione. Sanremo ha capito e messo in pratica. I Maneskin benebravibis riscuotono grandi apprezzamenti non solo da una gioventù che vuole esprimere la propria liquidità di costumi e suoni ma Anche dagli over 60, perché instillano, nel pubblico di non più verde età, il ricordo ex rocchettaro e trasgressivo e un momento della vita sempre caro ad ogni essere umano: la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 febbraio 2022) La kermesse canora si è appena conclusa e tra vincitori e vinti, come recita un antico detto, c’è chi ha avuto e chi ha dato. La gara per il successo comincia ora. Tuttiapostovia. E’ stata una manifestazione che ha bloccato davanti al televisore spettatori di ogni età. Ognuno ha avuto un proprio riferimento, ognuno ha potuto riconoscersi in un artista, ognuno ha potuto trovare elementi caratteristici e fondamentali dal punto di vista anagrafico, e culturale. Auto identificazione. Interpretazione.ha capito e messo in pratica. I Maneskin benebravibis riscuotono grandi apprezzamenti non solo da una gioventù che vuole esprimere la propria liquidità di costumi e suoni madagli over 60, perché instillano, nel pubblico di non più verde età, il ricordo ex rocchettaro e trasgressivo e un momento della vita sempre caro ad ogni essere umano: la ...

GiuseppeConteIT : Anche quest'anno a dominare il Festival di Sanremo sono i giovani. L’Italia è vostra, ragazzi! Grandissimi Mahmoo… - GassmanGassmann : A prescindere dai miei gusti musicali,che sono lontanissimi da Sanremo, fa piacere vedere che, almeno nella musica… - VanityFairIt : Nel nostro video, i 10 abiti che hanno sfilato quest'anno sul palco dell'Ariston e che hanno la chance di entrare n… - ex_hausted_ : Era il suo primo Sanremo e forse in lui ha vinto quel lato di autosabotatore che c'è in tutti noi. A me la sua canz… - notmyhomeland13 : RT @deadghia: io posso anche dire di stare bene ma non posso ignorare questo vuoto immenso che sanremo mi ha lasciato dentro -