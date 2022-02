Zverev crolla all' ultimo atto | Bublik re di Montpellier

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zverev crolla

Corriere dello Sport.it

Il Kazako vince il suo primo titolo in carriera senza troppi patemi in due set 6 - 4, 6 - 3 contro il numero 3 del mondo. Guarda gli highlights di- Bublik... che non ci ha messo molto per regolare Marcos Giron , mentre Alexandere Hubert Hurkacz ... che lascia solo sette giochi al cileno Alejandro Tabilo, mentreCameron Norrie, dodicesima ...Il Kazako vince il suo primo titolo in carriera senza troppi patemi in due set 6-4, 6-3 contro il numero 3 del mondo ...Zverev cade a Montpellier: primo titolo in carriera per Bublik ... Sousa ha sconfitto con il punteggio di 7-6( 9) , 4-6, 6-1 Emil Ruusuvuori, che è letteralmente crollato nell’ultimo e decisivo set.