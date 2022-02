Ultime Notizie Roma del 06-02-2022 ore 10:10 (Di domenica 6 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mamone Blanco vincono la 72esima edizione del Festival di Sanremo secondo Elisa terzo Gianni Morandi è il televoto a decretare il podio mentre la vittoria viene consacrata dalla combinazione di pubblico sala stampa e giuria demoscopica in Marocco Ryan non ce l’ha fatta la notizia del decesso del bambino intrappolato in un pozzo per 5 giorni nel nord del Marocco è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del regno pochi minuti dopo che soccorritori erano riusciti estrarlo dal cunicolo nel quale era bloccato la nota è stata rilanciata dai principali mezzi di informazione e di Rabat torniamo in Italia un terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita nella zona di Viareggio in provincia di Lucca l’ipocentro è stato localizzato a 8 chilometri di profondità ne ... Leggi su romadailynews (Di domenica 6 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mamone Blanco vincono la 72esima edizione del Festival di Sanremo secondo Elisa terzo Gianni Morandi è il televoto a decretare il podio mentre la vittoria viene consacrata dalla combinazione di pubblico sala stampa e giuria demoscopica in Marocco Ryan non ce l’ha fatta la notizia del decesso del bambino intrappolato in un pozzo per 5 giorni nel nord del Marocco è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del regno pochi minuti dopo che soccorritori erano riusciti estrarlo dal cunicolo nel quale era bloccato la nota è stata rilanciata dai principali mezzi di informazione e di Rabat torniamo in Italia un terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita nella zona di Viareggio in provincia di Lucca l’ipocentro è stato localizzato a 8 chilometri di profondità ne ...

Advertising

junews24com : Cuadrado out col Verona? Le condizioni del colombiano dopo il rientro in Italia - - noratraumberger : RT @TV2000it: Stasera #6febbraio le ultime due puntate di #Sanditon, ore 21.20 su #Tv2000 Qui notizie della puntata e foto ?? https://t.c… - GiovanniRoi : Marocco, il bambino caduto nel pozzo è morto | Ultime notizie. Ma questo dimostra a Marocco di avere rispetto su tutto. - CorriereCitta : Marocco, come sta il piccolo Rayan caduto nel pozzo: la triste notizia dai soccorritori - junews24com : Juve Verona, Vlahovic non basta: niente tutto esaurito all'Allianz Stadium - -