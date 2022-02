Ue, Gentiloni: “Serve una regola più realistica per la riduzione del debito” (Di domenica 6 febbraio 2022) Il commissario europeo agli affari economici: «Finora non erano mai rispettate ed erano un danno di reputazione del paese nei mercati finanziari» Leggi su lastampa (Di domenica 6 febbraio 2022) Il commissario europeo agli affari economici: «Finora non erano mai rispettate ed erano un danno di reputazione del paese nei mercati finanziari»

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni Serve Gentiloni: 'Patto Stabilità? Regole irrealistiche': assist a Italia - Francia Patto di stabilità, Gentiloni: 'Serve una riduzione del debito più realistica' Paolo Gentiloni , commisarrio europeo agli Affari economici, ospite a Mezz'ora in più su Rai 3 commenta a tutto campo i tre temi economici ...

Ue, Gentiloni: "Serve una regola più realistica per la riduzione del debito" Lo afferma Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economici a 'In mezz'ora in piu' su Rai Tre secondo cui "finora avevamo delle regole un po' irrealistiche e quasi mai rispettate. ...

Ue, Gentiloni: “Serve una regola più realistica per la riduzione del debito” La Stampa In Commissione Ue tre voti contrari alla tassonomia BRUXELLES - Sono stati tre i commissari Ue che stamane hanno votato contro la proposta di atto delegato sulla tassonomia messa sul tavolo dalla Commissione europea: l'austriaco Jo ...

Gentiloni: economia rallenta, non serve solo rimbalzo (Teleborsa) - "C'è sicuramente una ripresa economica. Ne misureremo la velocità nelle prossime settimane. C'è un rallentamento. Non abbiamo bisogno solo di un rimbalzo, tornare a ...

