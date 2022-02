Tomaso Trussardi beccato a cena mano nella mano Ecco chi sta con lui Aurora furiosa “Ha tradito anche me” Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la separazione da Michelle,invita ail fidanzato di(ma lei non c’è). I due hanno condiviso sui social alcuni istanti dellaa due (tre con il cane Odino) come amici di vecchia dat. Goffredo e, ainsieme con il levriero Odino. É quanto documentato attraverso i social dal fidanzato diRamazzotti e dall’ex marito di Michelle Hunziker. Non è noto il luogo dellama i due, come mostrano attraverso alcune stories su Instagram, sono molto complici. Allanon è presente(Ramazzotti) che ha preferito uscire con le amiche. É veroche, come dichiarato in una recente intervista da, i rapporti con la figlia maggiore ...