Sanremo 2022 | Raffaele Rende fa i complimenta a Aka7even ed afferma | ”Impeccabile come sempre”

A Sanremo 2022, i giovani talenti, hanno ricevuto grandi consensi da parte del pubblico e della giuria. Sangiovanni ha ricevuto molti complimenti anche da parte della sua fidanzata Gulia Stabile, attualmente impegnata ad Amici nel corpo di ballo dei ballerini professionisti. Non è stato certamente da meno Aka7even, la canzone dell'ex allievo della scuola di Maria De Filippi ha riscosso grande successo. Sangiovanni e Aka7even hanno condiviso la loro esperienza, proprio, nella scuola di Amici 2020. La partecipazione al talent show della De Filippi, per i due giovani artisti è stata senza ombra di dubbio un trampolino di lancio. Aka7even in virtù della partecipazione a Sanremo 2022 ha ricevuto molti complimenti anche da parte di Deddy e Raffaele

