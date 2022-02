Sanremo 2022 Blanco e Mahmood hanno vinto! Percentuali, classifica completa, podio, premi (Di domenica 6 febbraio 2022) Blanco e Mahmood hanno vinto la 72esima edizione del Festival di Sanremo del 2022 con il brano Brividi Scopriamo tutto quello che è successo durante la serata finale: la classifica, le Percentuali e il podio. Leggi anche: Amici 2022: quando inizia il serale? Data, squadre, numero puntate e allievi ammessi Sanremo 2022: chi ha vinto ieri sera?... Leggi su donnapop (Di domenica 6 febbraio 2022)vinto la 72esima edizione del Festival didelcon il brano Brividi Scopriamo tutto quello che è successo durante la serata finale: la, lee il. Leggi anche: Amici: quando inizia il serale? Data, squadre, numero puntate e allievi ammessi: chi ha vinto ieri sera?...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - Ara9Chi : RT @gallanerys: I MIEI VINCITORI DI SANREMO 2022 #sanremo22 - Bea70411668 : RT @fineelinexwalls: raga questa é LA foto per eccellenza di sanremo 2022 #Sanremo2022 #sanremo22 -