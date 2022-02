Quarantena scuola, quanti positivi servono per far scattare la dad alle elementari e alle superiori (Di domenica 6 febbraio 2022) ... secondo quanto previsto dal decreto legge sulle misure anti Covid - 19 approvato dal CdM il 2 febbraio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio. Si tratta di una semplificazione e di un ... Leggi su corriere (Di domenica 6 febbraio 2022) ... secondo quanto previsto dal decreto legge sulle misure anti Covid - 19 approvato dal CdM il 2 febbraio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio. Si tratta di una semplificazione e di un ...

Advertising

repubblica : Scuola, scattano le norme anti Dad. Subito in classe chi è in quarantena [di Michele Bocci, Alessandra Ziniti] - AlexBazzaro : Le norme sulla scuola e la quarantena per non vaccinati sono discriminazione verso dei bambini. Punto. #GreenpassObbligatorio - marcodimaio : Nei prossimi giorni il #governo dovrà urgentemente affrontare la modifica delle regole sulla quarantena per la scuo… - AnnamariaBosia : RT @Corriere: Quarantena e scuola, quanti positivi servono per far scattare la dad alle elementari e alle superiori - Corriere : Quarantena e scuola, quanti positivi servono per far scattare la dad alle elementari e alle superiori -