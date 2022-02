Pitigrilli | la penna affilata di una spia al soldo dell’Ovra

Leggi su it.insideover

(Di domenica 6 febbraio 2022) Un personaggio scomparso dalla storia. Svanito nell’oblio che non di rado spetta a colui che è stato, ma le cui opere vengono costrette sullo scaffale del dimenticatoio, finché non se ne scriva o non se ne parli. Dino Segre, consegnatosi al secolo scorso con lo pseudonimo di, oltre che romanziere, fudallaInsideOver.