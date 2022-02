Manchester United, i nomi sul taccuino se parte Cristiano Ronaldo (Di domenica 6 febbraio 2022) Sono sempre più insistenti le voci sulla possibile separazione tra Manchester United e Cristiano Ronaldo: ecco i nomi sul taccuino per la sostituzione Non tira aria fresca tra Manchester United e Cristiano Ronaldo, sempre sul punto di dirsi addio al termine della stagione. Secondo quanto riferito dal Daily Express, per la probabile sostituzione del portoghese ci sarebbero quattro nomi sul taccuino dei Red Devils: Haaland, Joao Felix, Werner, Isak. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Sono sempre più insistenti le voci sulla possibile separazione tra: ecco isulper la sostituzione Non tira aria fresca tra, sempre sul punto di dirsi addio al termine della stagione. Secondo quanto riferito dal Daily Express, per la probabile sostituzione del portoghese ci sarebbero quattrosuldei Red Devils: Haaland, Joao Felix, Werner, Isak. L'articolo proviene da Calcio News 24.

