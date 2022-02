LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: qualche pilota in pista con la pioggia. Rimane davanti Bastianini (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 Ecco il casco che indosserà Fabio Quartararo, il campione del mondo: A small detail that’s cooler than most @FabioQ20 explains his winter Test design #SepangTest pic.twitter.com/S0ZsklfnfE — MotoGP (@MotoGP) February 6, 2022 10.03 E’ rimasto in pista solo Fabio Di Giannantonio, rientrati ai box tutti gli altri. 10.00 Rimane intatta la classifica ad un’ora dalla fine, la pioggia non permette miglioramenti: 1 P Bastianini, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In 2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In 3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In 4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit In 5 P VIÑALES, Maverick ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06 Ecco il casco che indosserà Fabio Quartararo, il campione del mondo: A small detail that’s cooler than most @FabioQ20 explains his winterdesign #pic.twitter.com/S0ZsklfnfE —(@) February 6,10.03 E’ rimasto insolo Fabio Di Giannantonio, rientrati ai box tutti gli altri. 10.00intatta la classifica ad un’ora dalla fine, lanon permette miglioramenti: 1 P, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In 2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In 3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In 4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit In 5 P VIÑALES, Maverick ...

