LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Enea Bastianini al comando, ottimo passo per Ducati (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.21 I primi quattro della classifica assoluta sono in pista. Manca all’appello in questo momento il nostro Francesco Bagnaia, quinto con 13 giri all’attivo e quasi 2 decimi di ritardo da Bastianini. 04.18 Nona posizione per Johann Zarco. Il francese di Ducati insegue lo spagnolo Marc Marquez (Honda), attualmente fermo ai box dopo aver registrato 13 passaggi. 04.15 Torna in scena Bastianini dopo una breve sosta. Il campione del mondo 2020 della Moto2 cerca di confermarsi al vertice della classifica, pronto per un anno d’attacco dopo una stagione d’apprendistato. 04.12 Riprende l’attività di Jack Miller. L’australiano di Ducati ha completato 14 tornate quest’oggi in una pista che è ben conosciuta da tutti i protagonisti. Il motorsport torna in ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.21 I primi quattro della classifica assoluta sono in pista. Manca all’appello in questo momento il nostro Francesco Bagnaia, quinto con 13 giri all’attivo e quasi 2 decimi di ritardo da. 04.18 Nona posizione per Johann Zarco. Il francese diinsegue lo spagnolo Marc Marquez (Honda), attualmente fermo ai box dopo aver registrato 13 passaggi. 04.15 Torna in scenadopo una breve sosta. Il campione del mondo 2020 della Moto2 cerca di confermarsi al vertice della classifica, pronto per un anno d’attacco dopo una stagione d’apprendistato. 04.12 Riprende l’attività di Jack Miller. L’australiano diha completato 14 tornate quest’oggi in una pista che è ben conosciuta da tutti i protagonisti. Il motorsport torna in ...

