L’Inter riparte subito | oggi in campo ad Appiano per ripartire dopo lo stop

Leggi su intermagazine

(Di domenica 6 febbraio 2022)tornainNon c’è spazio per pensare a quello che poteva essere e non è stato in casa Interla sconfitta nel derby. I nerazzurri si sono trovati già questa mattina per preparare la partita di Coppa Italia contro la Roma in programma per martedì sera. Ecco il punto fatto da Sky Sport sui nerazzurri. “I giocatori sono già inper analizzare e ripensare ad una sconfitta dolorosa. Ci sono da dire un paio di cose: si sono rivisti alcuni difetti in quest’ottima Inter, ossia la capacità di creare tanto e concretizzare poco, come contro la Lazio. Ma anche contro il Real giocò molto bene ma sprecò tanto”. “Ieri 70 minuti di grande Inter, poi un blackout e sconfitta: se doveva arrivare una lezione, arriva al momento giusto perché ora ci sono partite complicate e non si ...