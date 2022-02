Donna uccisa da un'auto contromano: doveva sposarsi tra qualche mese (Di domenica 6 febbraio 2022) Fatale incidente sulla tangenziale di Trieste per una Donna, travolta da un'auto contromano. Paraschiva Hutu stava andando a trascorrere il weekend a Trieste con il suo compagno, che avrebbe dovuto sposare tra qualche mese. La Donna di 56 anni... Leggi su europa.today (Di domenica 6 febbraio 2022) Fatale incidente sulla tangenziale di Trieste per una, travolta da un'. Paraschiva Hutu stava andando a trascorrere il weekend a Trieste con il suo compagno, che avrebbe dovuto sposare tra. Ladi 56 anni...

Advertising

MartaDj1 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Donna uccisa a #Zeddiani, Pais: “Basta femminicidi, bisogna educare i giovani al rispetto” - UnioneSarda : #Sardegna - Donna uccisa a #Zeddiani, Pais: “Basta femminicidi, bisogna educare i giovani al rispetto” - MarykoMayko : @GuidoAnzuoni Lei si riferisce ad un caso specifico che non conosco. Intendevo dire che se un media considera una d… - PercuocoIt : RT @VitaBarbarossa: #femminicidio Anche oggi una donna uccisa. Assassini condannati e dopo qualche anno escono perché pentiti. Questi omici… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Daniela Cadeddu, la donna uccisa dal marito nell'oristanese, non è stata colpita al culmine di una lite, come emerso iniz… -