Dimentica la stufa accesa e scoppia un incendio in casa: morto nel sonno (Di domenica 6 febbraio 2022) È stato sorpreso nel sonno dalle fiamme, divampate con ogni probabilità da una stufa Dimenticata accesa. Un uomo di 85 anni, Liborio Campo, è morto questa notte a causa di un incendio che ha colpito la sua abitazione in via... Leggi su europa.today (Di domenica 6 febbraio 2022) È stato sorpreso neldalle fiamme, divampate con ogni probabilità da unata. Un uomo di 85 anni, Liborio Campo, èquesta notte a causa di unche ha colpito la sua abitazione in via...

Ultime Notizie dalla rete : Dimentica stufa

Dimentica la stufa accesa, scoppia un incendio in casa: anziano muore nel sonno PalermoToday Tragedia nel Palermitano, dimentica la stufa accesa e muore L’incendio sarebbe divampato a causa di una stufa elettrica lasciata accesa la notte. Inutili i soccorsi. Uno dei nipoti ha tentato di tirare fuori l’anziano ma non è riuscito ad entrare in casa.

Dimentica la stufa accesa, scoppia un incendio in casa: anziano muore nel sonno

