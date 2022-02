Dal Kenya alla visita a Capaci: i 70 anni di regno della Regina (Di domenica 6 febbraio 2022) Il 6 febbraio di 70 anni fa moriva re Giorgio VI e saliva al trono la Regina Elisabetta, la più longeva e amata monarca della storia inglese Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 febbraio 2022) Il 6 febbraio di 70fa moriva re Giorgio VI e saliva al trono laElisabetta, la più longeva e amata monarcastoria inglese

Ultime Notizie dalla rete : Dal Kenya Elisabetta festeggia il Giubileo di platino: da 70 anni siede sul trono ... con un vasto programma di festeggiamenti che culmineranno dal 2 al 5 giugno. Le celebrazioni - Per ... E si trovava in un isolato lodge del Kenya con il principe Filippo quando ricevette la notizia ...

Regina Elisabetta da record: raggiunti i 70 anni di regno Sicuramente non dal . SULLA REGINA ELISABETTA Regina Elisabetta: 70 anni di regno Era il 6 febbraio 1952 quando Elisabetta, all'epoca venticinquenne, si trovava in Kenya con il marito per un viaggio ...

Giornata contro le mutilazioni genitali. Dal Kenya un segno di speranza Vatican News Dal Kenya alla visita a Capaci: i 70 anni di regno della Regina La figlia Lilibet era in Kenya con il marito Filippo ... un evento che doveva essere memorabile e trovare il denaro per pagarlo. Erano passati pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e la ...

Giubileo di Platino: Elisabetta II, diventata regina troppo presto (e con l'abito sbagliato) Ad attenderla sono le più alte cariche del regno quando scende dall'aereo di ritorno dal Kenya "Quando siamo atterrati in Inghilterra e abbiamo visto Winston Churchill e altri schierati sull'asfalto, ...

