Covid | il disagio psicologico dei ragazzi dopo due anni di pandemia | “Sono chiusi in se stessi e sempre più arrabbiati” Gli aiuti a scuola? Pochi e frammentati

(Di domenica 6 febbraio 2022) Mentre larallenta e scendono incidenza e pressione negli ospedali, si fanno i conti con ciò che rimaneduedi-19. Le limitazioni, le rinunce, i traumi e la serie di ‘questo non si può fare’ più difficile da mandare giù soprattutto per i giovanissimi, attaccati ora alla speranza di dire presto addio alla didattica a distanza. Perché la dad, per molti, ha significato e significa ancora chiudersi ed essere più vulnerabile di fronte alle proprie debolezze, dalla dipendenza dai videogiochi ad un malsano rapporto con il cibo. Così, solo poche settimane fa, è iniziato l’anno per migliaia di bambini e adolescenti, isolati,, ansiosi, depressi. Ciò he resta di questi due, lo raccontano diversi studi e indagini condotte negli ultimi mesi: i ...