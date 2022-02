Carlos Sainz | parole al miele per Leclerc | super atmosfera in Ferrari

(Di domenica 6 febbraio 2022) È stata un’annata intensa, emozionante e carica di veleni quella archiviata nel mese di dicembre. E non solo per il Covid-19. La Formula Uno ha visto scontrarsi due piloti talentuosi e focosi che avevano nei rispettivi mirini la vittoria nel Mondiale piloti 2021. Al volante delle due scuderie migliori (ormai da anni) del Circus più prestigioso e famoso delle quattro ruote, Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono sfidati senza esclusione di colpi. L’anglosassone, ormai ex campione del mondo, non è riuscito a difendere il suo titolo dall’assalto del rivale olandese. Nel teatro di Abu Dhabi, dopo una stagione di accuse e contatti, si è consumato un ultimo atto che ancora oggi fa discutere Mercedes e Red Bull. Un marchio a fuoco che influenzerà anche questa nuova stagione che è pronta a scaldare già i motori. Nello specifico, l’insembra ...

Mattia Binotto lo ha sempre detto: la Ferrari ha due grandi piloti e può disporre della coppia forse più forte del Mondiale. Charles Leclerc ehanno due personalità e stili di guida diversi, ma sono accomunati dalla tendenza a ottenere il massimo dalla macchina. Raramente buttano via punti, ma - se capita - il tonfo fa rumore, ...La Ferrari mostrerà la F1 - 75 il 17 febbraio e le aspettative sono molte per una macchina che si spera possa consentire ai due piloti, Charles Leclerc e, di ambire al meglio possibile. ...Due ottimi piloti, come sempre proferito da Mattia Binotto. Carlos Sainz ha speso belle parole per Charles Leclerc, suo compagno di squadra in Ferrari. Ecco cosa ha detto lo spagnolo ai microfoni di ...Charles Leclerc y Carlos Sainz son jóvenes y con ganas, y tienen talento para al menos poder pelear por el Mundial en caso de que el coche acompañe. En ese sentido, Mattia Binotto dijo en su día que ...