“Calma per lo Scudetto. Vi svelo cosa penso di Insigne” (Di domenica 6 febbraio 2022) Aurelio De Laurentiis è intervenuto, ai microfoni di Canale 21, nel post-gara del match vinto contro al Penzo di Venezia. Il Presidente del Napoli, nonostante il secondo posto in classifica, non vuole sentir parlare di Scudetto: “Non parliamo dello Scudetto. Siamo felici perché abbiamo vinto in un campo molto complicato e quindi sono molto soddisfatto di questo risultato che ci trova sempre secondi e poi siamo stati anche fortunati perché siamo abituati a guardare anche le partite degli altri e voi capite a cosa mi riferisco.“ De Laurentiis Insigne NapoliDe Laurentiis ha affrontato anche il tema Insigne, destinato al Toronto a fine stagione: “E’ una persona libera e in quanto tale è giusto lui prenda decisioni che lui e soltanto lui ha ... Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) Aurelio De Laurentiis è intervenuto, ai microfoni di Canale 21, nel post-gara del match vinto contro al Penzo di Venezia. Il Presidente del Napoli, nonostante il secondo posto in classifica, non vuole sentir parlare di: “Non parliamo dello. Siamo felici perché abbiamo vinto in un campo molto complicato e quindi sono molto soddisfatto di questo risultato che ci trova sempre secondi e poi siamo stati anche fortunati perché siamo abituati a guardare anche le partite degli altri e voi capite ami riferisco.“ De LaurentiisNapoliDe Laurentiis ha affrontato anche il tema, destinato al Toronto a fine stagione: “E’ una persona libera e in quanto tale è giusto lui prenda decisioni che lui e soltanto lui ha ...

