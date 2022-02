Utenti in calo e ricavi giù: è davvero la fine di Facebook? (Di sabato 5 febbraio 2022) Non solo la crescita del più grande social network si è (inevitabilmente) fermata, ma le mosse di Apple e la concorrenza di TikTok rendono il suo futuro sempre più incerto, e il metaverso è ancora una chimera Leggi su repubblica (Di sabato 5 febbraio 2022) Non solo la crescita del più grande social network si è (inevitabilmente) fermata, ma le mosse di Apple e la concorrenza di TikTok rendono il suo futuro sempre più incerto, e il metaverso è ancora una chimera

Advertising

green_milano : RT @Tecno_Corriere: La prima battuta d’arresto è arrivata. Per la prima volta in 18 anni Facebook vede i suoi utenti calare - danilopontone : Articolo molto interessante che spiega come Meta stia affrontando una serie di difficoltà che non coinvolgono solo… - Tecno_Corriere : La prima battuta d’arresto è arrivata. Per la prima volta in 18 anni Facebook vede i suoi utenti calare - albyalbytao : ???? ???? DONALD TRUMP: 'GLI UTENTI DI FACEBOOK SONO STANCHI DELLE FAKE NEWS' Il 45esimo Presidente USA Donald Trump ha… - webfirenze : Le 4 cose da sapere per comprendere la crisi di Meta (e Facebook). La 'crescita' non può essere infinita per sempre. -