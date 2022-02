Una sovrana inossidabile (Di sabato 5 febbraio 2022) La regina Elisabetta, giubileo dopo giubileo guarda le foto Parate, feste, cerimonie. Dal 6 febbraio l’Inghilterra celebra il Giubileo di Platino della regina. Ritratto di . Che non è solo come appare… ‘è una regina privata, segreta. Autentica e piena di sorprese. Dietro alla “Pomp e Pageantry”, alla cerimonialità ufficiale che scandisce il tempo alla corte dei Windsor, e sarà il cuore delle celebrazioni del “Platinum Jubilee”,il Giubileo di Platino che la sovrana taglia il 6 febbraio. Mai nessuna prima di lei a Londra era arrivata al traguardo di 70 anni sul trono. Leggi ... Leggi su iodonna (Di sabato 5 febbraio 2022) La regina Elisabetta, giubileo dopo giubileo guarda le foto Parate, feste, cerimonie. Dal 6 febbraio l’Inghilterra celebra il Giubileo di Platino della regina. Ritratto di . Che non è solo come appare… ‘è una regina privata, segreta. Autentica e piena di sorprese. Dietro alla “Pomp e Pageantry”, alla cerimonialità ufficiale che scandisce il tempo alla corte dei Windsor, e sarà il cuore delle celebrazioni del “Platinum Jubilee”,il Giubileo di Platino che lataglia il 6 febbraio. Mai nessuna prima di lei a Londra era arrivata al traguardo di 70 anni sul trono. Leggi ...

