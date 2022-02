TFA sostegno VII ciclo: non è possibile accedere con laurea triennale, anche se in possesso dei 24 CFU (Di sabato 5 febbraio 2022) TFA sostegno VII ciclo scuola secondaria di primo e secondo grado, non è possibile partecipare alla selezione per l'accesso al percorso di specializzazione con laurea triennale e 24 CFU. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 febbraio 2022) TFAVIIscuola secondaria di primo e secondo grado, non èpartecipare alla selezione per l'accesso al percorso di specializzazione cone 24 CFU. L'articolo .

luisa83156856 : @simonegraziosi2 Io dicembre scorso ho fatto un concorso per fare il corso universitario per la specializzazione (T… - orizzontescuola : TFA sostegno VII ciclo, il corso completo di Orizzonte Scuola con simulatore Edises. Offerta a tempo, solo 120 euro - SindacatoAsset : Tfa Sostegno: comunicati i posti disponibili. Bando in arrivo - AniefTorino : TFA sostegno VII ciclo, inizia a prepararti con il metodo di Eurosofia - Ticonsiglio : TFA Sostegno 2022: requisiti, posti disponibili, nota MIUR <p>Il MIUR ha pubblicato la nota che avvia il TFA 2022 p… -