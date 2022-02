Sanremo 2022, scaletta della finale (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo 2022, finale Tutto pronto per la serata finale del Festival di Sanremo. Su il sipario, via con lo show. Durante lo spettacolo odierno, che sarà aperto dall’Inno d’Italia eseguito dalla banda della Guardia di Finanza, tutti i 25 artisti in gara si esibiranno nuovamente. Nella parte finale, i tre più apprezzati si giocheranno la vittoria in una sfida all’ultimo voto. Sabrina Ferilli affiancherà Amadeus alla conduzione, mentre sul fronte musicale sarà Marco Mengoni l’ospite speciale. Avviso ai naviganti: la proclamazione del vincitore arriverà a tarda ora (attorno all’1.45). Ecco la scaletta della serata. 20.52- Apertura Inno di Mameli 21.01 – Gara campioni finale. Classifica + codici televoto 21.05 – Matteo ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 febbraio 2022)Tutto pronto per la seratadel Festival di. Su il sipario, via con lo show. Durante lo spettacolo odierno, che sarà aperto dall’Inno d’Italia eseguito dalla bandaGuardia di Finanza, tutti i 25 artisti in gara si esibiranno nuovamente. Nella parte, i tre più apprezzati si giocheranno la vittoria in una sfida all’ultimo voto. Sabrina Ferilli affiancherà Amadeus alla conduzione, mentre sul fronte musicale sarà Marco Mengoni l’ospite speciale. Avviso ai naviganti: la proclamazione del vincitore arriverà a tarda ora (attorno all’1.45). Ecco laserata. 20.52- Apertura Inno di Mameli 21.01 – Gara campioni. Classifica + codici televoto 21.05 – Matteo ...

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - LaStampa : Festival 2022, ecco la scaletta della finale - GabrieleMuccino : @blu_sia @BdiBeppe @Sanremo__2022 @piersileri Se questo virus e la sua negazione (e molto altro) non avessero racco… -