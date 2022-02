Raffaella Carrà e l’amore per Gianni Boncompagni | “Era davvero un playboy”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022) Insiemehanno vissuto 11 anni d’amore. Si sono conosciuti nel 1968, in piazza di Spagna a Roma, grazie ad un’intervista decisamente fuori dal comune: «Lui disse: “Metteremo un divano a metà della scalinata di Trinità dei Monti – ha raccontato nel 2012 la showgirl al Corriere – ma bisogna girare all’alba, alle sei del mattino, verrà fortissima”. Mi misi a ridere, accettai». La storia tra loro iniziò un anno dopo, «con calma», anche se la madre di lei non vedeva di buon occhio la relazione:, oltre ad essere era più grande di nove anni, era separato e per di più aveva già tre figlie. «Mia madre voleva io sposassi un medico o un architetto, ma che gli raccontavo?».è stato il primo grande amore ...