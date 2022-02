Olanda | un ginecologo ha usato il suo sperma per mettere incinte le pazienti a loro

(Di sabato 5 febbraio 2022) Una storia che parte da lontano. Siamo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta , in. Qui, a pochi chilometri dall'Aia, viveva un, Jos Beek , che si occupava di trattamenti per la ...

Il record di Jan Karbaat, ilpadre di 75 figli Comunque, Jos Beek non è l'unicocoinvolto in una storia simile in. Nel 2020 era stato infatti scoperto che un altro ...Molte coppie si erano rivolte alper effettuare la fecondazione eterologa, ossia la ... Un fenomeno che ha riguardato non solo l', ma anche altri paesi come USA e Canada. Negli Stati ...I fatti si sono svolti tra il 1973 e il 1986 nella cittadina olandese di Leida, in Olanda. Si tratta del terzo caso del genere nella nazione ...