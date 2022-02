Napoli, le ultime sulle condizioni di Tuanzebe e Ounas (Di sabato 5 febbraio 2022) . Gli azzurri domani sfidano il Venezia Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domani 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello seguita da partita a campo ridotto. Successivamente seduta tattica ed esercitazioni su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas ha fatto allenamento personalizzato in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) . Gli azzurri domani sfidano il Venezia Seduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domani 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello seguita da partita a campo ridotto. Successivamente seduta tattica ed esercitazioni su calci piazzati.ha svolto terapie e lavoro in palestra.ha fatto allenamento personalizzato in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

