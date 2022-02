Milan ribalta l’Inter (2-1, doppietta di Giroud) e torna a -1 in classifica (Di sabato 5 febbraio 2022) L'Inter domina per oltre un'ora, ma il Milan nel quarto d'ora finale riagguanta il risultato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 5 febbraio 2022) L'Inter domina per oltre un'ora, ma ilnel quarto d'ora finale riagguanta il risultato L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Eurosport_IT : IL DERBY É ROSSONERO! ???? Perisic porta in vantaggio l'Inter ma nel 2° tempo Giroud ribalta il risultato in 3 minu… - pisto_gol : Int-Mil 1:2 Con due gol di Giroud il Milan ribalta il derby e riapre il campionato. Dopo un 1^T nel quale Maignan h… - DAZN_IT : La gira Giroud: 2 gol in 3 minuti e rimonta nel derby ?? #InterMilan finisce 1-2 ?? Vantaggio di Perisic, poi il fra… - ninoBertolino : RT @Corriere: Inter-Milan 1-2: Giroud si sveglia e in 4’ ribalta i nerazzurri - AngeloA49569880 : @Alex_Cavasinni La verità è che pioli sbaglia formazione l'inter era in controllo poi fortunatamente entra diaz inz… -