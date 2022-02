Marco Mengoni è fidanzato? Il rapporto con Mahmood e la vita privata del cantante ospite a Sanremo 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Marco Mengoni è il super ospite della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Il cantante, vincitore della kermesse nel 2013 con L’Essenziale, ha costruito passo dopo passo una grande carriera inanellando successi e riconoscimenti continui. Ma di lui si è parlato spesso anche della sua riservatissima vita privata e dell’amicizia speciale con Mahmood, proprio in gara quest’anno al fianco di Blanco. Marco Mengoni al Festival di Sanremo: età e carriera del cantante di Ronciglione Marco Mengoni è nato a Ronciglione il 25 dicembre 1988. La sua prima importante esperienza musicale è avvenuta nel 2009, quando ha partecipato ad X ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 febbraio 2022)è il superdella quinta e ultima serata del Festival di. Il, vincitore della kermesse nel 2013 con L’Essenziale, ha costruito passo dopo passo una grande carriera inanellando successi e riconoscimenti continui. Ma di lui si è parlato spesso anche della sua riservatissimae dell’amicizia speciale con, proprio in gara quest’anno al fianco di Blanco.al Festival di: età e carriera deldi Ronciglioneè nato a Ronciglione il 25 dicembre 1988. La sua prima importante esperienza musicale è avvenuta nel 2009, quando ha partecipato ad X ...

