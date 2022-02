(Di sabato 5 febbraio 2022) E’ accaduto l’altra sera, giovedì 3 febbraio 2022: un poliziotto libero dal servizio, mentre passeggiava per Borgo Montello () ha notato un atteggiamento sospetto tra due individui, così è intervenuto, controllando la situazione. Ha scoperto così che, nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette, vi era dell’eroina. l’è stato aggredito dai due, che si sonoti contro di lui, ed è stato ferito. Nonostante ciò, però, è riuscito a bloccare lo, traendolo poi in arresto. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Latina, spacciatore si coalizza con il cliente e aggredisce un agente: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Latina spacciatore

LatinaToday

...si sono coalizzati ed hanno aggredito l'Ispettore che è comunque riuscito a bloccare lo,...associato presso le camere di sicurezza in attesa di essere condotto innanzi al Tribunale di...Nella giornata del 31 gennaio, il Tribunale diha convalidato l'arresto del 26enne e ha applicato allo stesso misura cautelare personale. 0 0 votes Valutazione PostLo scorso 30 gennaio, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Terracina impiegata in servizio perlustrativo in quel territorio, provvedeva al controllo di tre giovani che ...Il 30 gennaio scorso, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Terracina, impiegata in servizio perlustrativo, ha proceduto, ...