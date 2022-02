Jovanotti a Sanremo, Amadeus sbotta in conferenza stampa: 'Morandi favorito? È una c***ata' (Di sabato 5 febbraio 2022) 'Gianni Morandi favorito dalla presenza di Jovanotti? Scusami ma è una cazzata'. È un Amadeus amareggiato e arrabbiato quello che in conferenza stampa risponde alle domande dopo la serata delle cover ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) 'Giannidalla presenza di? Scusami ma è una cazzata'. È unamareggiato e arrabbiato quello che inrisponde alle domande dopo la serata delle cover ...

Advertising

stanzaselvaggia : Comunque era più facile portare il papa a “Che tempo che fa” che Jovanotti a Sanremo. #Sanremo2022 - SanremoRai : “C’è un grande prato verde dove nascono speranze” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - rtl1025 : ?? #Jovanotti è arrivato a #Sanremo. Il cantautore è stato visto all'Hotel Globo, quello adiacente al Teatro… - AMancoletti : @Saverio_94 Dibattito sul fatto che Jovanotti non doveva esserci a Sanremo come ospite perché non era previsto e ch… - Gaepanz : Esibizioni esplosive, cover di se stessi, hippie stagionati e flessioni a petto nudo: la serata delle cover di… -