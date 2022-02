Iva Zanicchi chiarisce: “Con Drusilla solo un equivoco” (Di sabato 5 febbraio 2022) Iva Zanicchi chiarisce quello che è successo con un Drusilla Foer dicendo che si è trattato solo di un equivoco. Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022, la cantante ha detto vicino alla Madrina della serata una frase che le è costata molte critiche. In particolare, Iva ha detto: Lei ha qualcosa in più di me. Subito la replica di Drusilla: Sì, sono colta! Ma cosa è successo davvero tra le due donne? Ecco la versione della concorrente in gara al Festival. Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo 2022 Il chiarimento di Iva Zanicchi Nel corso della giornata successiva alla terza serata del Festival di Sanremo 2022 Iva Zanicchi ha voluto chiarire cosa è successo con la Madrina della serata. In particolare, la cantante ha ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 5 febbraio 2022) Ivaquello che è successo con unFoer dicendo che si è trattatodi un. Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022, la cantante ha detto vicino alla Madrina della serata una frase che le è costata molte critiche. In particolare, Iva ha detto: Lei ha qualcosa in più di me. Subito la replica di: Sì, sono colta! Ma cosa è successo davvero tra le due donne? Ecco la versione della concorrente in gara al Festival. Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo 2022 Il chiarimento di IvaNel corso della giornata successiva alla terza serata del Festival di Sanremo 2022 Ivaha voluto chiarire cosa è successo con la Madrina della serata. In particolare, la cantante ha ...

