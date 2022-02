Inter-Milan 1-2, doppietta Giroud e derby rossonero (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Milan rimonta e batte l’Inter 2-1 nel derby valido per la 24esima giornata della Serie A e riapre la corsa scudetto. I nerazzurri, padroni di casa, sbloccano il risultato al 38? con Perisic, a segno con una conclusione precisa dal cuore dell’area rossonera dopo un corner. Il Milan cambia volto nella ripresa e ribalta la sfida in 3 minuti con la doppietta di Giroud. Il francese firma l’1-1 piombando su un tiro deviato e insaccando in scivolata al 75?. Al 78? l’attaccante si libera con uno splendido controllo di tacco e calcia di sinistro: Handanovic è lento e incerto nella parata, palla in rete e 2-1 Milan. L’Inter non riesce a cambiare marcia nel finale, il Diavolo non soffre nonostante l’espulsione di Theo Hernandez nel recupero e ... Leggi su funweek (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilrimonta e batte l’2-1 nelvalido per la 24esima giornata della Serie A e riapre la corsa scudetto. I nerazzurri, padroni di casa, sbloccano il risultato al 38? con Perisic, a segno con una conclusione precisa dal cuore dell’area rossonera dopo un corner. Ilcambia volto nella ripresa e ribalta la sfida in 3 minuti con ladi. Il francese firma l’1-1 piombando su un tiro deviato e insaccando in scivolata al 75?. Al 78? l’attaccante si libera con uno splendido controllo di tacco e calcia di sinistro: Handanovic è lento e incerto nella parata, palla in rete e 2-1. L’non riesce a cambiare marcia nel finale, il Diavolo non soffre nonostante l’espulsione di Theo Hernandez nel recupero e ...

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - Ramiro150402 : RT @Eurosport_IT: Milano è rossonera: Giroud fa impazzire i rossoneri! ???? #SerieA | #Inter | #Milan | #InterMilan | #DerbyMilano | #Derby… - Gerardo1710357 : @Inter @socios Fallo netto sul pari del milan ma come si fa a non fischiarlo ? -