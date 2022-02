Inter | Handanovic è un caso Ma anche Onana combina disastri

Advertising

Inter : ?? | INTERVISTA Le parole del capitano nerazzurro dopo la sconfitta nel derby ?? - PaoloFCInter : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio comunica di aver acquistato l'estremo difensore #Handanovic dall'Inter. Sperando di fare cosa gradit… - pmm131x : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio comunica di aver acquistato l'estremo difensore #Handanovic dall'Inter. Sperando di fare cosa gradit… - BruniGiuseppe : @DavideBacchiddu Si, l’Inter fatica a chiudere le partite. Però #Handanovic è inaffidabile e ha tante lacune e ques… - Volpe64 : @Inter @socios Cari interisti (io sono interista), fate i una domanda: 200 azioni = un goal. E quando segniamo sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Handanovic

2 Sul derby gettato via dall', pesa anche la distrazione fatale di Samir. Questione di riflessi, di attimi, decisivi se sei il portiere dell'. È successo ancora, il capitano è nuovamente sul banco degli ...- Milan, disastro: '5 - 0 a portieri invertiti'© LaPresseUn intervento non troppo brillante quello diprontamente ripreso dai tifosi che sui social non gli ...Il portiere dell’Inter Samir Handanovic avrebbe potuto fare di meglio perché aveva la mano sul tiro, ma non è bastato a tenerlo fuori dall’inquadratura. READ Riavvolgimento istantaneo: Pacers 113, ...Sul derby gettato via dall’Inter, pesa anche la distrazione fatale di Samir Handanovic. Questione di riflessi, di attimi, decisivi se sei il portiere dell’Inter. È successo ancora, il capitano è ...