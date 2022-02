Gf Vip, terribile ‘momento’ per l’ex concorrente: l’amaro sfogo sui social (Di sabato 5 febbraio 2022) terribile ‘momento’ per l’ex concorrente del “Gf Vip”, amaro sfogo sui social: in questo articolo vi riportiamo le sue parole l’ex protagonista del reality show di Canale 5 ha vissuto un ‘momento’ davvero terribile. È successo all’improvviso e non se lo sarebbe mai aspettato. Ha deciso poi di raccontare tutto sui social, facendo arrivare il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 5 febbraio 2022)perdel “Gf Vip”, amarosui: in questo articolo vi riportiamo le sue paroleprotagonista del reality show di Canale 5 ha vissuto undavvero. È successo all’improvviso e non se lo sarebbe mai aspettato. Ha deciso poi di raccontare tutto sui, facendo arrivare il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Nessy_VIP : RT @Sofiaifossofia: È un televoto terribile, con un primo finalista terribile per un edizione terribile. Tutto esattamente come dovrebbe es… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: #MMG INVECE DI LAMENTARVI PERCHE NON VISITATE E CURATE ANCHE NOI POVERI MORTALI COME FANNO I VOSTRI COLLEGHI CON I #VIP… - jobwithinternet : RT @adrianobusolin: #MMG INVECE DI LAMENTARVI PERCHE NON VISITATE E CURATE ANCHE NOI POVERI MORTALI COME FANNO I VOSTRI COLLEGHI CON I #VIP… - adrianobusolin : #MMG INVECE DI LAMENTARVI PERCHE NON VISITATE E CURATE ANCHE NOI POVERI MORTALI COME FANNO I VOSTRI COLLEGHI CON I… - Juntaallimite : @ElisabethB_19 E' bruttissimo perché se le vedi e le senti ti rendi conto di quanto un sacco di ragazze purtroppo r… -