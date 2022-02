Fiorentina-Lazio, espulso Torreira per proteste: il centrocampista non ci sarà contro lo Spezia (Di sabato 5 febbraio 2022) Piove sul bagnato per la Fiorentina, che oltre alla sconfitta casalinga contro la Lazio perde un altro giocatore in vista del prossimo impegno di campionato. All’86, Lucas Torreira è stato infatti espulso per proteste. Il centrocampista sudamericano era già stato ammonito in precedenza e, a cause delle reiterate proteste, l’arbitro Daniele Orsato ha estratto il secondo giallo. Altra tegola per Italiano, che contro lo Spezia non avrà a disposizione neppure Giacomo Bonaventura. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Piove sul bagnato per la, che oltre alla sconfitta casalingalaperde un altro giocatore in vista del prossimo impegno di campionato. All’86, Lucasè stato infattiper. Ilsudamericano era già stato ammonito in precedenza e, a cause delle reiterate, l’arbitro Daniele Orsato ha estratto il secondo giallo. Altra tegola per Italiano, chelonon avrà a disposizione neppure Giacomo Bonaventura. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Lazio 0-3, autorete di Biraghi C. (FIO) - tcm24com : Fiorentina travolta dalla Lazio 3-0 #Fiorentina #Lazio #SerieA - Laziofanclub : Fiorentina zero LAZIO 3!!!! Si vola al sesto posto!!! Partita bellissima! Forza Lazio ?? #sslazio… - villalibrense : RT @LazioPlanet: ?? A S F A L T A T I #Immobile e #Milinkovic abbattono la #Fiorentina: al Franchi passa la #Lazio con un sontuoso 3-0 #F… - albcaf : RT @CucchiRiccardo: Ottima prestazione della #Lazio. Raramente ho visto la #Fiorentina, che giudico un'ottima squadra, così in difficoltà.… -