Tottenham, Conte: «Kulusevski può fare anche il terzino» (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore del Tottenham Mourinho ha parlato dell’arrivo agli Spurs di Kulusevski Antonio Conte, allenatore del Tottenham, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di FA Cup contro il Brighton ha parlato dell’arrivo a Londra di Dejan Kulusevski. LE PAROLE – «Kulusevski è un buon giocatore, molto giovane e di grande talento. Può giocare sia come numero 9 che come 10, ma ha anche il potenziale per giocare da terzino. Ha buone qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore delMourinho ha parlato dell’arrivo agli Spurs diAntonio, allenatore del, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di FA Cup contro il Brighton ha parlato dell’arrivo a Londra di Dejan. LE PAROLE – «è un buon giocatore, molto giovane e di grande talento. Può giocare sia come numero 9 che come 10, ma hail potenziale per giocare da. Ha buone qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

