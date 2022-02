Scuola | Costarelli presidi Lazio | ' comprendiamo la protesta degli studenti'

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "la loroe il disagio attuale rispetto ad un esame che si attendeva diverso soprattutto sulla seconda prova, che ognipreparerà autonomamente e che quindi non necessariamente sarà uguale per tutti, con i rischi conseguenti. La prova deve essere nazionale, uguale per tutti". Lo dice all'Adnkronos la presidente deidel, Cristinacommentando le manifestazioni studentesche di questa mattina ed aggiunge: "Condividiamo invece il ripristino della prima prova, male motivazioni del disagio dei ragazzi. La didattica di questi anni è stata molto faticosa".

...disponibile se si dispone del dato incrociato delle vaccinazioni e degli iscritti a ciascuna"... Cristina, presidente dell'Anp Lazio e dirigente del liceo "Newton" di Roma , spiega: "...... 'E' apprezzabile il tentativo di semplificazione e che le nuove misure siano pensate per garantire maggiormente la presenza a'. D'altro canto, osserva, può esserci la paura, da ...Roma, 3 feb. "Comprendiamo la loro protesta e il disagio attuale rispetto ad un esame che si attendeva diverso soprattutto sulla seconda prova, che ogni scuola ...E questo è problematico: sia per quanto riguarda il green pass, che per l'impatto che il diverso trattamento potrebbe avere su bimbi più piccoli", risponde Costarelli. "I bambini delle elementari non ...